Naufrágio em Cotijuba: passeata em Belém cobra justiça em nome das vítimas

Na manhã desta terça-feira (12) familiares e amigos das vítimas que morreram no naufrágio da embarcação “Dona Lourdes II”, incluindo moradores do Marajó e de Belém, realizam um ato na capital paraense. O grupo se reuniu no Terminal Hidroviário e iniciou a passeata, por volta das 9h30, até a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), para levar um documento onde fazem uma série de reivindicações pedindo justiça pelo acidente e também sobre melhores condições de transporte no arquipélago.

Na última sexta-feira (8), o caso completou um ano. Conforme os familiares das vítimas, uma das primeiras solicitações é que a justiça considere 24 pessoas no número de mortes, pois uma das mulheres que perdeu a vida estaria grávida. Na contagem oficial, divulgada dias após o naufrágio, as autoridades informaram que seriam 23 vítimas (13 mulheres, seis homens e quatro crianças). No entanto, esse número está sendo contestado.

“Nós defendemos que são 24 vítimas, pois existia um feto. A Yane Lopes, uma das mulheres que não se salvou, estava grávida. E quando ela foi encontrada, estava sem o feto dentro dela, mas o cordão umbilical estava para fora. Ou seja, ela fez o trabalho de parto durante a tragédia”, ressalta Dário Pedrosa, um dos organizadores do movimento “Vidas Marajoaras Importam”.