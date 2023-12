Mulher vira ré após praticar golpe e planejar a morte da mãe de criação

Mulher é suspeita de matar a mãe de criação. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por homicídio qualificado. Renata Barbieri Uliana é acusada de ser mandante da morte da idosa Sheila Macedo da Silva, que morreu no dia 17 de outubro, vítima de disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu na Rua Marataia, no Pechincha, Zona Oeste do Rio. A idosa, de 65 anos, foi morta na frente do condomínio onde morava. O crime teria sido por motivação financeira, já que Renata vinha desviando dinheiro da conta bancária da idosa e tinha a intenção de ocultar as ações, segundo as investigações.

De acordo com as investigações, Renata planejou a morte da mãe com uma terceira pessoa, que foi quem efetuou os disparos contra a vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram a movimentação suspeita.

Os investigadores acreditam que Renata atraiu Sheila para o lado de fora de seu prédio para conversar. A vítima recebeu os tiros assim que se aproximou de um carro branco.

Além dos desvios financeiros, Sheila havia contraído empréstimo de R$ 50 mil a pedido da ré.