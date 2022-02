Mulher usava falsa tornozeleira eletrônica para pedir dinheiro em Marituba

Uma jovem de prenome Jéssica, de 22 anos, foi flagrada pela Guarda Civil de Marituba pedindo dinheiro nas ruas usando uma falsa tornozeleira eletrônica. Segundo os agentes da segurança municipal, o objetivo dela com a tornozeleira era coagir os cidadãos a ponto de conseguir o dinheiro.

O equipamento usado no tornozelo foi feito pela própria jovem com uma tomada de extensão de energia. O flagra foi feito nesta semana, na Rua Chaves Rodrigues, dentro do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com o inspetor geral da Guarda Civil Municipal, sargento Giovanni Nascimento, não há comprovação de que a jovem tivesse passagem pela polícia. "Estava coagindo as pessoas à lhe darem dinheiro. Foi orientada e liberada", explicou.