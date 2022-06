Mulher sofre tentativa de homicídio dentro de bar em Redenção

​Uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio, na noite desta quinta-feira (9), no Setor Capuava, em Redenção, no sul do Pará. Fabrícia Lacerda estava em um bar, localizado às proximidades do Hospital Materno-Infantil, quando foi alvejada.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Regional. O estado de saúde da jovem não foi divulgado. Fabrícia seria uma pessoa bastante conhecida no município. Ainda não se sabe qual o motivo do atentado contra a vida dela.

Esta matéria está em atualização. Acompanhe para mais informações.