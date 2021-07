Mulher perde dinheiro e conta do Facebook para estelionatário

Ediana de Sousa da Silva, 34 anos, procurou a polícia para denunciar um golpe do qual foi vítima, praticado por Jhonatas Stalone dos Anjos Maia, nome usado pelo acusado. Ele se apresentava como agiota e ofereceu empréstimo de R$ 10 mil, em troca de uma garantia no valor de R$ 200,00. A fraude foi denunciada por imtermédio do portal Correio de Carajás.

O valor do suposto "sinal" foi transferido pela vítima via Pìx, mas após o depósito, o golpista alegou que Ediana ainda precisaria pagar uma taxa referente ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no valor de R$ 170, da qual ela não dispunha.

Foi então que veio o golpe final: Jhonatas pediu a senha do Facebook de Ediana como nova garantia e, pasmem, recebeu o dado solicitado e também o login da vítima. Pouco tempo depois ela descobriu que o estelionatário estava usando o perfil dela para aplicar golpes em alguns de seus contatos na rede social.

O caso aconteceu em Parauapebas, sudeste do Estado, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo Ediana, a trama foi descoberta quando uma amiga sua, de Santo Antônio do Descoberto (GO), entrou em contato perguntando se ela havia pedido um empréstimo de R$ 300.

Ediana negou e recebeu da amiga um comprovante de pagamento, também feito via Pix, onde era possível ver o seu nome escrito com grafia incorreta, evidenciando que o valor não havia sido repassado à ela. Desconfiada, ela procurou Jhonatas para cobrar explicações quanto ao uso de seu perfil para a prática de estelionato.

Na Polícia, Ediana relatou que depois disso o golpista a bloqueou no Facebook e no Whatsapp. E ainda chegou a debochar e usar fotos pessoais do seu perfil no Facebook para se passar por ela. A Polícia Civil recebeu a denúncia e trabalha na identificação e localização de Jhonatas.