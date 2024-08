Mulher morre em acidente na BR-222; motorista é preso em flagrante

Uma motociclista morreu em um acidente de trânsito na BR-222, no Núcleo Nova Marabá, sudeste paraense, na noite de quarta-feira (14). De acordo com informações da polícia, Solange dos Santos de Souza conduzia uma motocicleta Honda Biz e estava parada no trânsito, logo atrás de um ônibus de viagens, ​na altura da Folha 9, quando foi atingida por um Chevrolet Celta, conduzido por Daniel Moura dos Santos.

O impacto foi tão forte que a motociclista foi esmagada pelo veículo e não resistiu aos ferimentos. Solange morreu na hora. O acidente ocorreu por volta de 21h30 e mobilizou viaturas da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU), que estiveram no local.

As autoridades policiais constataram que Daniel apresentava sinais evidentes de embriaguez, fato confirmado posteriormente na 21ª Seccional de Polícia Civil. O teste do bafômetro indicou que o motorista estava com 0,63 miligramas de álcool por litro de ar, configurando crime de trânsito.

Daniel Moura dos Santos sofreu apenas ferimentos superficiais e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM) para os primeiros socorros. Após ser liberado, ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo.