Mulher morre carbonizada em acidente na PA-275, em Parauapebas

Um acidente de trânsito terminou de forma trágica para um casal de namorados na madrugada desta sexta-feira (8), por volta das 3h30, no município de Parauapebas, no sudeste paraense. Conduzido por Reymeson Santos da Conceição, de 24 anos, um veículo modelo Parati foi consumido pelas chamas após colidir com a lateral de uma ponte na rodovia PA-275, nas proximidades de um comércio atacadista da região. Companheira do motorista, a jovem Naiara da Silva, de 20 anos, morreu carbonizada.

A suspeita é que o condutor do automóvel tenha perdido o controle do veículo enquanto trafegava no sentido Cidade Jardim - Novo Brasil. Após o acidente, Reymeson teria conseguido sair do veículo em chamas e foi socorrido por um mototaxista que passava pelo local. A namorada, entretanto, morreu no local e foi dilacerada pelo fogo. De acordo com a Polícia Civil, o carro foi rapidamente destruído pelo fogo.

O motorista foi hospitalizado, mas está fora de risco. Ele sofreu escoriações e queimaduras em partes do corpo. Ele deverá ser ouvido pela Polícia Civil. Se responsabilizado pela morte de Naiara, o motorista poderá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar as chamas. Uma equipe de remoção do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e remoção os restos mortais da vítima.

Ainda não há informações precisas sobre o que teria ocasionado o acidente e nem se o condutor estava em alta velocidade ou sob efeito de bebida alcoólica. Entretanto, uma testemunha que preferiu não ter o nome informado, informou ao portal Correio de Carajás que o condutor teria perdido o controle do veículo ao tentar beijar a companheiro com o carro em movimento. O casal havia reatado o relacionamento há pouco tempo.