Mulher morre atropelada por carreta em Capanema

Uma mulher identificada somente como Célia morreu ao ser atropelada por uma carreta na tarde de quarta-feira (10/07), em Capanema, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava em uma bicicleta pela avenida João Paulo II, no bairro Igrejinha, quando o acidente ocorreu. O veículo de grande porte esmagou a cabeça da vítima.

Até o momento não há muitas informações sobre as circunstâncias do acidente com a vítima. O atropelamento ocorreu por volta de 18h, na área que possui grande fluxo de veículos por ser uma feira. O caso chamou atenção de diversas pessoas, que fizeram imagens do corpo de Célia no local. Uma equipe da Polícia Militar passava no local e deu apoio na situação e no fluxo de veículos.

Não há informações se familiares da vítima estiveram no local acompanhando a remoção do corpo. O veículo de grande porte envolvido no atropelamento também aparece parado na pista, como mostram vídeos feitos no local. Mas não há informações se o condutor aguardou a chegada das autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.