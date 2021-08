Mulher morre após descer de ônibus e ser atropelada na rodovia Arthur Bernardes

Ide dos Santos Mendonça, de 63 anos, morreu após ser atropelada, por volta das 16h desta sexta-feira (20), na rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Barreiro, em Belém. De acordo com os policiais militares que estavam no local, Ide teria acabado de descer de um ônibus da linha Marex-Presidente Vargas, quando foi atingida na ciclofaixa por um motociclista em alta velocidade.

O motorista do coletivo, que não quis ser identificado, disse que tudo aconteceu de forma muito rápida. “Ela subiu ali na Paragás, na saída do trabalho dela, e desceu nessa parada. Ela deu sinal, eu atendi e parei. Depois disso, só escutei o barulho da pancada. Eu não vi esse motoqueiro. Se eu tivesse visto, com certeza teria dito para ela esperar mais um pouco, até ele passar. Tenho cinco anos nessa vida de motorista. Essa é a primeira vez que acontece isso”, afirmou o motorista, que estava bastante entristecido com a situação.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local para realizar a perícia de local de crime e remover o corpo. Segundo os peritos responsáveis pelo caso, o impacto da batida e queda ao chão afetaram bastante a cabeça de Ide. “No resto do corpo, pelo o que a gente viu aqui, não tem nada. Tudo foi na cabeça”, avaliaram os peritos. Familiares da vítima estiveram no local e ficaram inconformados com a perda.

O motociclista que teria provocado o atropelamento foi identificado como Manoel Araújo e Souza, de 27 anos. Ele possuía uma tornozeleira de monitoramento eletrônico do sistema prisional rompida. O fato levou os PMs a realizarem uma breve consulta no sistema de informações penitenciárias. Foi constatado que Manoel já tem três passagens pela polícia pelos crimes de furto e porte ilegal de armas.

Ele foi preso e conduzido para a 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, para os procedimentos cabíveis. Para lá, também foram levados o motorista do ônibus e a motocicleta usada por Manoel. A polícia não soube informar se o homem estaria em fuga ou se deslocando para algum outro ato ilícito.

Com o acidente, o trânsito ficou complicado nas duas faixas da Arthur Bernardes. Vários curiosos se aproximaram e contaram que a rodovia é “extremamente perigosa” e que esse tipo de imprudência “acontece o tempo todo”.