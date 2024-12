Mulher morre após colisão entre dois carros em Altamira

Uma mulher identificada como Eliane da Cruz Ferreira morreu após colisão entre dois carros de passeio no bairro Premem, em Altamira, sudoeste do Pará. O acidente com morte foi registrado na madrugada deste sábado (14/12), no cruzamento entre a Rua Dragão do Mar e a Travessa Castanhal. Segundo as informações iniciais, a vítima conduzia um carro branco, onde também estavam outras duas pessoas que ficaram feridas. O condutor do outro automóvel fugiu do local.

O acidente foi registrado por volta de 3h. Moradores da área informaram que o carro branco foi atingido pelo veículo cinza, quando trafegava pela via. Com o impacto, a lateral do carro branco ficou completamente amassada e o veículo parou ao atingir um muro. O automóvel cinza ficou com a parte frontal destruída. As testemunhas acionaram o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que esteve no local colhendo as informações sobre o caso.

De acordo com o Demutran, Eliane morreu ainda no local do acidente. As outras duas pessoas que estavam com ela foram socorridas com vida pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, e enviadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde receberam atendimento. Ainda segundo os moradores, o condutor do carro cinza teria fugido do local ao perceber que Eliane estava morta.

Uma equipe da Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar as apurações e remover o corpo da vítima. O caso está sendo investigado pelas PC. "Equipes da Seccional de Altamira estão trabalhando para identificar e localizar o condutor do veículo envolvido no acidente. Eliane da Cruz Ferreira não resistiu aos ferimentos", informaram.