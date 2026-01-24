Mulher morre após cair da garupa de motocicleta na zona rural de Parauapebas
Acidente ocorreu na estrada do Tapete Verde; peça de roupa teria se enroscado no pneu do veículo
Uma mulher morreu na manhã de quinta-feira (22) após cair da garupa de uma motocicleta na zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. O acidente ocorreu na estrada do Tapete Verde e, segundo relatos de testemunhas, uma peça de roupa da vítima teria se enroscado no pneu do veículo.
A vítima foi identificada como Zenaide Ferreira da Silva. Ela estava na garupa da motocicleta conduzida pelo marido, Carlos Lima da Silva, que falou ao site Correio de Carajás pouco depois do ocorrido, ainda bastante abalado.
De acordo com Carlos, o casal trafegava em baixa velocidade quando o acidente aconteceu. “Ela tava na garupa da moto, a gente vinha devagarzinho. Quando eu ouvi o barulho e olhei pra trás, ela já tava no chão”, relatou.
O condutor afirmou não saber se a blusa da esposa estava amarrada à cintura ou em que momento o tecido pode ter se prendido ao veículo. Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido.
O corpo de Zenaide permaneceu por mais de três horas no local do acidente, à espera da chegada de uma equipe da Polícia Científica. Durante esse período, Carlos permaneceu sozinho, em estado de choque, até a chegada de policiais militares, que isolaram a área. Familiares da vítima chegaram posteriormente. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que determinam a causa da morte.
