Mulher esfaqueia o próprio companheiro no sudeste paraense

Carlos Henrique dos Santos, de 45 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parauapebas na madrugada deste sábado (16) após ser esfaqueado no tórax. A principal suspeita do crime é a própria esposa da vítima, Juciara de Castro Silva, de 27 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h. Na unidade de saúde, a equipe médica confirmou que Carlos Henrique apresentava um ferimento grave provocado por faca no lado esquerdo do tórax. Ele segue internado, mas seu estado de saúde não foi detalhado.

Com base nas informações levantadas, policiais foram até a residência do casal, onde encontraram a mulher. Ela foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Segundo a PM, ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal grave e segue sob investigação.