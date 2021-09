Mulher entra em desespero ao receber cachorro morto após levá-lo para tomar banho em pet shop

Na quarta-feira (15), a empresária Larissa Marquês, de 34 anos, fez um longo desabafo ao receber seu cachorro de estimação morto depois de deixá-lo para banho e tosa em um pet shop no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

Larissa contou que recebeu uma ligação do local informando que uma intercorrência teria ocorrido com o cão e correu para saber do ocorrido. "Eu saí correndo. Quando eu cheguei lá, ele falou que estava a duas horas tentando reanimar o meu cachorro. E não me ligou. Não me deu nem oportunidade de levar ele para outro lugar. Me entregaram ele morto”, revelou.

Bastante abalada com a situação, a empresária fez um desabafo em vídeo segurando o corpo do animal. "Ele tava bonzinho, nunca teve problema de saúde, devolveram meu cachorrinho morto", diz ela no registro. Assista:

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal.