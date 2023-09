Mulher é presa por suspeita de esconder corpo de homem na geladeira por 7 anos

Uma mulher foi presa suspeita de esconder o corpo de um homem na geladeira do apartamento dela por sete anos em Aracaju, em Sergipe. A vítima foi encontrada dentro do eletrodoméstico em uma ação de reintegração de posse. Segundo a Polícia Civil, ela também é suspeita de maus-tratos a uma criança. As informações são do portal Terra.

O caso aconteceu na quinta-feira (21), no bairro Suíssa. As autoridades foram acionadas após o oficial de Justiça que realizava a ação encontrar o corpo na geladeira, em avançado estado de decomposição. E, na hora da descoberta, a suspeita cortou os próprios pulsos, e precisou de atendimento médico. Uma criança vivia em situação de maus-tratos no local onde estava o corpo.

Em nota divulgada pela Polícia, a delegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Roberta Fortes, informou que a mulher confessou que havia guardado o cadáver do senhor dentro da geladeira, mas negou que o tenha matado.

“Ela fala que não matou a vítima e que teria saído para trabalhar e encontrado o homem morto. Por medo, ela guardou o corpo na geladeira. Ela disse que o fato teria ocorrido em 2016”, disse. A delegada também afirmou que o apartamento tinha um forte odor, mas que era em decorrência do lixo.

A polícia já instaurou inquérito para apurar a identidade da vítima e as circunstâncias da morte. Equipes dos Institutos de Criminalística (IC), de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) e Médico Legal (IML) foram acionados. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que a encaminhou para um familiar. A investigação do caso continua.