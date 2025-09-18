Mulher é presa e R$5 mil em dinheiro falso são apreendidos pela PF em Belém

Uma mulher foi detida em Belém, nesta quinta-feira (18), suspeita de encomendar dinheiro falso. A ação da Polícia Federal ainda apreendeu R$ 5 mil em cédulas falsificadas recebidas via encomenda postal do estado do Rio Grande do Sul, tendo como destino a capital paraense.

Após diligências investigativas, a suspeita, que seria a destinatária da remessa, foi identificada pelas autoridades. Após ser abordada e encaminhada para prestar esclarecimentos, durante o interrogatório, ela confessou a prática criminosa. Assim, foi indiciada pelo crime de aquisição de moeda falsa.

“A PF destaca que a aquisição e a circulação de moeda falsificada constituem crime grave, com potencial de causar prejuízos à economia nacional e à sociedade. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção e envio do dinheiro falsificado, bem como outros possíveis integrantes da rede criminosa”, comunicou.

A aquisição de moeda falsa é considerada parte do crime de moeda falsa, previsto no Código Penal. Quando doloso (com intenção), enquadra-se no artigo 289, que prevê reclusão de três a 12 doze anos. Além disso, também há a aplicação de uma multa que é obrigatória.