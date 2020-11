Mulher é presa com 31 tabletes de maconha no bairro da Pedreira, em Belém

Uma mulher foi presa em flagrante com 31 tabletes de maconha no bairro da Pedreira, em Belém. A prisão foi realizada nesta segunda-feira (23) por policiais civis da Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que já vinham investigando a suspeita. A identidade da acusada não foi divulgada. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (24).

Denúncias anônimas indicaram aos policiais que a mulher estaria guardando uma grande quantidade de entorpecentes em uma residência no bairro da Pedreira, na capital paraense. O material seria levado para outro local. Entretanto, a ação dos policiais civis frustrou a ação criminosa e apreendeu a carga de maconha e a acusada.

A mulher já estava sendo investigada por guardar e distribuir entorpecentes na região metropolitana de Belém.

Além das substâncias entorpecentes, também foi preendida uma balança de precisão. O material foi apresentado à autoridade policial, para a instauração de inquérito policial.