Mulher é morta com golpe de 'peixeira' na Orla de Icoaraci

Uma mulher identificada como Juliane dos Santos Nascimento foi morta com um golpe de faca na madrugada desta quarta-feira (9), na orla do distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo informações repassadas à perícia criminal, ela teria se envolvido em uma briga com outra mulher, de prenome Gleicy, que fugiu do local após cometer o crime.

Testemunhas informaram que o caso ocorreu por volta das 4h30 da madrugada, na orla de Icoaraci, no rua Siqueira Mendes, entre as travessas da Soledade e dos Andradas. A suspeita teria iniciado uma discussão com a vítima por motivo de ciúme do companheiro, e desferiu contra ela um único golpe de faca, do tipo "peixeira", na região do pescoço.

Juliane chegou a correr por cerca de 50 metros, mas não resistiu ao ferimento e tombou próximo do rio. "Ela teve uma só lesão por objeto cortante na região do pescoço, na supraclavicular, e acabou sangrando até a morte", explicou a perita do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, Fabrizia Alvino.

Ainda segundo informações repassadas por testemunhas à polícia, a suspeita, Gleicy, já teria tirado a vida do próprio ex-marido no mesmo local, também a golpes de faca. Após o cometimento do crime, ela tomou rumo desconhecido.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização da suspeita, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.