Mulher é morta a tiros após ter casa invadida por homens, em Canaã dos Carajás

Uma mulher chamada Ceciane Alves Castro foi morta a tiros na noite de segunda-feira (26), após o garupa de uma motocicleta invadir a casa dela, no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a dupla de executores surpreendeu a vítima e, após o crime, fugiram rapidamente na moto.

Segundo as o que foi relatado por testemunhas, tudo ocorreu por volta de 20h, na Rua Amazonas. Imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local foram repassadas para a Polícia Civil e mostram o momento em que os dois executores chegam ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha. O garupa desce já com a arma de fogo na mão e entra na residência. Momentos depois, ele sai correndo do local. A vítima estava sentada em uma cadeira na parte do pátio da casa e foi alvejada.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área. Logo depois, a PC também chegou para iniciar as apurações. A Polícia Científica realizou a perícia no corpo da vítima e, logo após os procedimentos, removeu o cadáver. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime. Todos os relatos e apurações feitas no local serão utilizados nas investigações sobre o crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a PC e PM e foi informada que equipes da delegacia de Canaã dos Carajás analisam imagens e trabalham para identificar os autores do crime.