Mulher é mantida refém dentro da própria residência, no Jurunas

Uma mulher foi mantida como refém pelo próprio sobrinho durante horas na noite desta sexta-feira (13), dentro de uma residência na travessa Honório José dos Santos, no bairro do Jurunas, em Belém. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para negociar com o jovem de 21 anos, que agrediu e ameaçou de morte a tia com uma faca. Segundo informações da família, o rapaz estaria sob um surto psicótico.

A vítima, que teve sua identidade preservada, contou que o sobrinho nunca havia apresentado nenhum problema de saúde, mas há alguns anos, havia sofrido um surto psicótico repentino e, desde então, vinha sendo acompanhado por psicólogos e psiquiatras e fazendo uso de medicações controladas.

Na tarde desta sexta (13), por volta das 16h, o rapaz teria sofrido um novo surto psicótico e a partir de então passou a ficar muito agressivo. Ele passou a ameaçar a tia com uma faca e dizer que iria matá-la. "Ele pediu pra eu me ajoelhar e pedir perdão pra ele, e dizia que ia me matar", contou a mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi até o local para intermediar a situação. Depois de horas de negociação, o rapaz liberou a tia, mas depois correu para uma janela no segundo andar da casa e ficou ameaçando se jogar. Até às 22h20, os bombeiros permaneciam no local tentando negociar com o rapaz.