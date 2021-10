Mulher é esfaqueada até a morte pelo ex-marido em Santarém

Uma mulher de 35 anos morreu na noite desta sexta-feira, dia 1°, após ser esfaqueada na altura do coração pelo ex-marido no bairro Jutaí, em Santarém, oeste paraense.

Segundo a Polícia Militar, Edileuza Lima da Silva, de 35 anos, estava em sua casa quando Elson Silva, de 52 anos, acompanhado por um pré-adolescente filho do ex-casal, chegou à sua porta e a chamou. A vítima e o suspeito começaram a discutir sobre o novo relacionamento de Edileuza e, após essa última tentar fugir, Elson a atingiu com três facadas, sendo uma na altura do coração.

Após a morte da vítima, Elson entrou no carro com o filho e fugiu. Os dois pararam próximo a um lixão no bairro Santo André, Elson abandonou o carro e então pediu que o menor de idade retornasse sozinho com o carro para sua casa.

Ao avistarem o filho do casal, populares o acusaram de estar envolvido na morte da mãe e quase o lincharam. Um policial, que estava no local realizando diligências, interviu e evitou as agressões. O pré-adolescente foi então encaminhado à 16° Seccional de Polícia Civil, onde prestou depoimento.

Segundo depoimentos, Elson e Edileuza tiveram 5 filhos ao longo de seu relacionamento. Separados há 7 anos, ambos já se encontravam em novos companheiros, porém Elson jamais aceitou o término. Desde janeiro deste ano, a vítima já havia pedido duas medidas protetivas contra o ex-marido, que a teria ameaçado de morte mais de uma vez. Na época, a polícia procurou Elson, mas não o localizou.

Até a manhã deste sábado, dia 2, o suspeito ainda não havia sido localizado pela polícia.