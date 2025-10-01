Capa Jornal Amazônia
Mulher é morta a tiros por dupla em moto em Castanhal

A vítima chegou a ser socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma viatura da Polícia Militar no local do crime. (Foto: Divulgação | PMPA)

Uma mulher de 37 anos foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (1º/10) na travessa Brasil, bairro Pantanal, em Castanhal, na região nordeste do Pará. O crime, segundo a Polícia Militar (PM), foi cometido por dois homens em uma motocicleta. A vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Detalhes sobre o socorro e a investigação

A PM soube do caso por volta das 9h30, depois que o Núcleo Integrado de Operações (Niop) repassou a informação de que uma mulher havia sido baleada naquela região. Guarnições do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) se deslocaram até o local e confirmaram o ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Polícia segue em busca dos suspeitos

Conforme o relato dos residentes do entorno, os suspeitos, que ainda não foram identificados, fugiram de moto em direção à localidade conhecida como Macapazinho. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso. As motivações do crime são desconhecidas.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

