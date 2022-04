Mulher de 37 anos morre na PA-287, em Conceição do Araguaia, no Sul do Pará

O corpo de Rosa Emília Teles de Oliveira, de 37 anos, que conduzia uma motocicleta, foi encontrado no Km 10 da PA-287, na área urbana de município de Conceição do Araguaia, no sul do estado. A moto que ela conduzia também foi encontrada nas margens da via, na madrugada desta quarta-feira (20), no entanto, a Polícia Militar não informou se houve colisão com outro veículo ou outra causa do acidente fatal. Com informações do site Correio de Carajás.

A PM fez a remoção do corpo de Rosa Emília, com o apoio de agentes funerários. A motocicleta foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, que deverá instaurar inquérito para apurar o caso.

A PA-287 é uma rodovia do estado do Pará, que cruza as regiões sul e sudeste estadual, alcançando as rodovias BR-158 e BR-155 ao atravessar a zona urbana de Redenção; e a rodovia PA-449 na área urbana de Conceição do Araguaia. A rodovia em seu limite no Pará chega a TO-336 sobre o Rio Araguaia, e a partir de então se converte em uma rodovia estadual tocantinense.

No Pará, a PA-287 atende aos municípios de Cumaru do Norte, Redenção e Conceição do Araguaia.