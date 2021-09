Mulher de 25 anos morre em colisão entre moto e carreta na BR-155, em Redenção 

Testemunhas disseram que o acidente entre a moto e uma carreta aconteceu na tarde deste sábado (4), no trecho da rodovia entre os municípios de Redenção e Pau D’Arco, no sudeste do Pará. Com informações do site Ze Dudu.

A vítima fatal foi identificada como Ana Clara, de 25 anos. Era ela quem pilotava a motocicleta, ainda foi socorrida, mas faleceu no Hospital Regional de Redenção.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, e levou a jovem para o Hospital Regional do Araguaia (HRA), a colisão foi tão forte, que a moto ficou completamente destruída.

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente.