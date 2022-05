MPPA acompanha caso de idosa encontrada em situação de abandono em Ananindeua

O Ministério Público do Estado do Pará está acompanhando o caso de uma idosa em situação de abandono no município de Ananindeua, após tomar conhecimento do caso por meio da cópia do Boletim de Ocorrência, encaminhado pela Polícia Civil da seccional de Ananindeua no dia 17 de maio. A idosa foi encontrada em situação de abandono, residindo com diversos gatos e cachorros.



A idosa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Icuí. Ela foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ananindeua no dia 20 de maio.



Os promotores de Justiça solicitaram informações para a UPA e para a equipe do corpo de bombeiros que realizou o atendimento; em seguida, foi enviado um ofício ao Hospital das Clínicas averiguar a atual situação da idosa e outro à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), pedindo a avaliação da situação da idosa. O MPPA sugeriu ainda articulação do acolhimento para quando a idosa receber alta hospitalar e encaminhamento de cópia do caso à Promotoria de Meio Ambiente, relatando a situação dos animais que viviam com a idosa.