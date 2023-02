MPF quer garantias de atendimento necessário a indígenas do Pará vítimas de acidente em Mato Grosso

O Ministério Público Federal (MPF) acompanha o atendimento prestado a lideranças indígenas do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, cujo ônibus com cerca de 35 passageiros tombou na BR-163, na região de Itaúba, no norte de Mato Grosso, na madrugada deste domingo (19).

Desde que tomou conhecimento do acidente rodoviário, ainda no domingo, o MPF enviou ofícios para órgãos com competência em tomar providências, como o Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc), o Município de Santarém e o Estado do Pará.

O órgão ministerial também pediu respostas sobre as medidas adotadas para o socorro às duas vítimas com ferimentos mais graves. Ao Distrito Sanitário Especial e à prefeitura de Santarém, o MPF solicitou resposta sobre a possibilidade de transferência dos pacientes internados em hospitais das cidade mato-grossenses de Sinop e Itaúba (MT) para Santarém, no oeste paraense, conforme quer o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita),

O Acidente

Um ônibus com cerca de 35 passageiros tombou na BR-163, na região de Itaúba, no norte de Mato Grosso, na madrugada do domingo (19). Entre os passageiros, estava uma comitiva com mais de 30 lideranças de 14 povos indígenas da região do Baixa Tapajós, no Pará.

Pelas redes sociais, o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita) disse que o grupo voltava de Brasília (DF), onde cumpriu agenda ao longo da semana. O destino final era Santarém. Eles tinham previsão de chegada para esta segunda-feira (20).

Ainda, sobre as providências tomadas pelo MPF, o órgão enviou ofício para a empresa proprietária do ônibus acidentado, para que preste informações sobre os auxílios que estão sendo prestados às vítimas.

Pedido de doações para às vítimas

De acordo com o MPF, o Conselho Indígena solicita doações financeiras para ajudar na compra de itens de higiene pessoal, alimentos e demais perdas materiais que os indígenas tiveram em decorrência do acidente. As transferências podem ser feitas para o pix chave CPF número 945.193.582-72 (Auricélia dos Anjos Fonseca) ou para o número celular número (93) 99152.2655 (Arlisson Alexandre da Mota Sousa).

A BR-163 é uma rodovia longitudinal do Brasil, com 3.579 km em sua extensão total; seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar entre os municípios paraenses de Oriximiná e Óbidos.