Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

MPF denuncia grupo que torturava e matava animais por encomenda na internet

Esquema internacional produzia e comercializava vídeos de torturas de animais no Brasil

O Liberal
fonte

Equipes da Polícia Federal (PF) realizaram ações para localizar e prender suspeitos de tortura contra animais por encomenda. (Divulgação PF)

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal no Pará integrantes de um esquema criminoso dedicado à produção, comercialização e compartilhamento de vídeos de extrema violência contra animais. Uma rede criminosa submetia animais domésticos e silvestres à tortura, mutilação e morte, frequentemente com conotações sexuais, para atender a encomendas de usuários estrangeiros.

A denúncia foi apresentada à Justiça no último dia 18 e, entre outras provas, cita dados coletados na Operação Bestia, realizada pela Polícia Federal (PF) em 22 de novembro de 2025. Duas pessoas foram denunciadas. Um dos acusados residia em Tucuruí, na região Sudeste do Pará. Já a outra pessoa denunciada foi apontada como sendo de Aracati (CE).

As investigações não incluiram, ainda, uma estimativa do número de animais vítimas ou do período da prática dos crimes. A apuração teve início após uma denúncia da organização búlgara Campaigns and Activism for Animals in the Industry, que identificou material violento supostamente produzido no Brasil.

As autoridades foram alertadas sobre os crimes em outubro do ano passado e as investigações até agora se concentraram em identificar e barrar a atuação criminosa. A Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos de Ódio da PF rastreou o fluxo financeiro e digital, identificando que os vídeos eram negociados em dólar e euro por meio de plataformas de pagamento on-line e transferências via pix.

Durante as diligências, a perícia técnica e o rastreamento de números de endereços de protocolo da internet vincularam os perfis utilizados na difusão do material a endereços no Brasil. Em cumprimento a mandados de busca e apreensão, a PF encontrou, na residência de uma das pessoas denunciadas, dispositivos eletrônicos contendo vídeos inéditos de abusos, além de roupas e instrumentos (como objetos cortantes e recipientes) idênticos aos que apareciam nas gravações periciadas.

CRUELDADE — De acordo com a denúncia do MPF, os envolvidos mantinham contato direto com compradores internacionais, utilizando termos cifrados para mascarar a natureza da atividade. As investigações demonstraram que os vídeos eram produzidos de forma planejada e reiterada, transformando a crueldade contra gatos, coelhos e aves em fonte de renda habitual. 

O material analisado pela perícia facial da PF confirmou a identidade dos denunciados nas gravações, descartando hipóteses de manipulação digital. Uma das pessoas acusadas encontra-se atualmente sob custódia, enquanto a outra teve a prisão preventiva decretada e é considerada foragida.

CRIMES - O MPF imputou aos denunciados os crimes de maus-tratos a animais, com penas agravadas quando se trata de cães ou gatos (reclusão de 2 a 5 anos) e aumento de um sexto a um terço em caso de morte do animal e associação criminosa pela união estável e estruturada para a prática dos delitos.

Devido à extrema gravidade das práticas e à crueldade empregada, o MPF não ofereceu o acordo de não persecução penal (ANPP), por considerar a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Além da condenação criminal, o MPF pede que a Justiça estabeleça um valor de indenização por danos morais coletivos, por causa do brutal atentado contra os valores de proteção à fauna e a sensibilidade ética da sociedade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência contra os animais

crueldade contra os animais

direito dos animais

animais

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRUELDADE

MPF denuncia grupo que torturava e matava animais por encomenda na internet

Esquema internacional produzia e comercializava vídeos de torturas de animais no Brasil

26.03.26 16h30

POLÍCIA

Polícia Civil resgata égua abandonada em Ananindeua

O resgate ocorreu após denúncias de que o animal estava agonizando na Rua 5, do Conjunto Júlia Seffer, desde a última sexta-feira (20).

26.03.26 16h26

POLÍCIA

Operação que apura golpe milionário de fraudes bancárias prende uma pessoa em Parauapebas

De acordo com as autoridades, o prejuízo estimado é de cerca de R$ 1,3 milhão

26.03.26 16h03

POLÍCI

Enfermeira morre após cair de motocicleta e ser atropelada por caminhão em Belém

A vítima estava no veículo que era conduzido pelo marido. Ela tinha saído do trabalho quando sofreu o acidente

26.03.26 14h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCI

Enfermeira morre após cair de motocicleta e ser atropelada por caminhão em Belém

A vítima estava no veículo que era conduzido pelo marido. Ela tinha saído do trabalho quando sofreu o acidente

26.03.26 14h14

INVESTIGAÇÃO

Idoso morre dois dias após ter a casa invadida em assalto e ser baleado em Igarapé-Miri

A vítima estava internada desde a segunda-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos

26.03.26 8h59

TRISTEZA

‘Perdi o amor da minha vida’, diz mãe de menina de 4 anos atropelada e morta em Abaetetuba

Criança morreu após ser atingida por veículo; suspeito segue foragido

25.03.26 20h10

PRESO

Foragido da Justiça é encontrado dormindo em barraco de palha em Marabá

O investigado foi capturado nesta quinta-feira (26)

26.03.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda