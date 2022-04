Movimento de saída de Belém é tranquilo nesta noite de quarta-feira (13)

O tráfego de veículos na BR-316, após a área do Entroncamento, na saída de Belém, seguia normalmente até por volta das 21h30 desta quarta-feira (13). Segundo a equipe do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), o tráfego,pela manhã foi intenso, como é habitual nos dias úteis na rodovia. No entanto, o fluxo seguiu normalmente durante todo o dia.

Por volta do meio-dia, na altura do km 10, no sentido Ananindeua/Belém, o Detran registrou um primeiro acidente. Um motociclista colidiu com a traseira de um veículo particular e teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Às 16h30, no km 1, em frente à casa de festa Cangalha, um ônibus bateu na traseira de um veículo pequeno. Os dois acidentes de trânsito não tiveram vítimas.

A equipe do Detran aguarda um tráfego mais intenso nesta quinta-feira (14), em razão do início do feriado prolongado da Páscoa, sobretudo já na saída, na altura do km 5, da BR-316. Isso porque há obras de tapa-buraco na pista, o que afunila o trânsito e cria pontos de engarrafamento.

No km 5 e também no km 11, na altura do município de Marituba, os redutores de velocidade também provocam maior retenção no trânsito, dependendo do horário.

"Mesmo com a pancada de chuva durante à tarde, nesta quarta-feira (13), em nenhum momento houve trânsito parado. A chuva foi forte mas isso não foi suficiente para alagar o trecho de Marituba onde normalmente há problemas com as águas que ficam retidas nos tapumes no trecho do Rio Uriboca", disse um agente do Detran, na noite desta quarta-feira.