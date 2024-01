Mototaxista é esfaqueado em Salinas por ciúmes após corrida

Um mototaxista, identificado pelo apelido de Tio Patinhas, foi esfaqueado no município de Salinópolis na noite de sexta-feira (05) para sábado (06). O mototaxista teria feito uma corrida para uma moça no bairro da Califórnia. Ao chegar no destino da corrida, o ex-companheiro da mulher, conhecido como Betinho, esfaqueou a vítima por ciúmes.

O suspeito foi preso e levado para a seccional ainda ontem de noite. Um grupo de mototaxistas foi até a delegacia xingaram o suspeito e tentaram agredí-lo. Após o suspeito entrar na seccional de Salinópolis, os mototaxistas fizeram um protesto de moto buzinando pela cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. O caso é investigado pela delegacia de Salinópolis.