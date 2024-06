Mototaxista é encontrado morto em barranco na BR-155, em Marabá

Populares localizaram o corpo do mototaxista identificado como Jair Carvalho Veloso em um barranco às margens da Rodovia BR-155, no município de Marabá, no domingo (02/06). Conforme as informações iniciais, ainda não se sabe exatamente o que ocorreu com a vítima, mas as autoridades policiais trabalham com a possibilidade de um acidente de trânsito. Segundo as testemunhas, a vítima estava em um trecho próximo à ponte rodoferroviária do Rio Tocantins, sentido ao Núcleo São Félix, na cidade do sul do Pará.

O filho de Jair esteve no local e relatou para as autoridades policiais que a vítima estaria consumindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento da cidade no sábado (1º/06). O filho ainda teria alertado o pai sobre o risco de retornar para a casa onde morava pilotando a motocicleta Honda CG laranja, já que a residência fica no Bairro Santa Rosa, na Marabá Pioneira. Segundo o familiar de Jair, aparentemente o pedido para não conduzir a moto não foi atendido.

A Polícia Militar esteve no local e ajudou a isolar a área. A polícia Científica e civil também estiveram no local realizando as primeiras apurações no local do acidente, assim como a perícia e remoção do corpo. As investigações sobre o caso continuam.