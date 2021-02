Mototaxista é assassinado a tiros por dupla de moto

Josué Roberto do Rosário de Souza foi morto a tiros no início desta noite de sexta-feira (19) na Passagem São Benedito esquina com a BR- 316, em frente a um movimentado Atacadão.

O homem, mais conhecido como "Playboy", foi morto por dois suspeitos que chegaram em uma moto. Um desceu e foi pra cima dele, que reagiu e houve luta corporal, mas tudo foi rápido. A polícia não sabe precisar quem alvejou Josué. Mas quem o fez não o deixou com chances de reação, disparando várias vezes contra o jovem.

De acordo com o 6º BPM, Josué Roberto foi preso em 2017 por tráfico de drogas. Na ocasião foi flagrado no próprio bairro Jaderlândia, com um quilo e meio de maconha. A polícia também afirma que ele era um dos envolvidos na morte de um sargento da polícia militar, há alguns anos. Atualmente, ele trabalhava recente como mototaxista.

O crime não provoca impacto no trânsito da BR-316, mas a entrada da estreita Passagem São Benedito está fechada por uma viatura da Polícia Militar.

Os agentes acionaram a equipe do centro de perícias científicas Renato Chaves.