Motorista sai de casa para comprar cerveja e é morto com 10 tiros, em Santarém (PA)

A Polícia levanta informações sobre o assassinato de um homem identificado como Nivaldo Macêdo Dolzani, de 39 anos, ocorrido na madrugada deste domingo (3), no município de Santarém, no oeste do Pará. O homicídio foi cometido na comunidade Jacamim, no km 19. Nivaldo Macêdo era motorista de ônibus e tinha dois filhos.

As primeiras infomações sobre a ocorrência obtidas pela Polícia são de que Nivaldo teria saído da casa dele para se dirigir até um bar. A intenção dele era comprar cerveja. No entanto, ao chegar ao estabelecimento comercial, ele acabou sendo surpreendido por dois homens em um carro. Os dois dispararam mais de dez tiros contra a vítima. Nivaldo nao suportou os ferimentos e morreu no local do crime.

Moradores chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), cujos paramédicos constataram o óbito. Uma guarnição da Polícia Militar compareceu até a área da ocorrência e fez diligências atrás dos autores do homicídio.

