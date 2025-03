Motorista morre e motociclista perde parte da perna em colisão em Santarém

O condutor de um carro de passeio identificado como Rafael Thales Cavalcante, de 21 anos, morreu após colidir com um poste de energia elétrica, na madrugada desta quarta-feira (12/3), em Santarém, oeste do Pará. Um motociclista chamado Jean Barbosa Silva, de 33 anos, perdeu parte da perna ao ser atingido pelo automóvel descontrolado. O grave acidente foi registrado na Avenida Cuiabá, no bairro Esperança. Jean foi socorrido ao Hospital Municipal.

Conforme as informações policiais, tudo ocorreu após o condutor do carro de passeio trafegar em alta velocidade e ter avançado a preferencial na rotatória. Testemunhas relataram à polícia que teria sido neste momento que o motociclista foi atingido e arremessado da moto. Depois, o carro seguiu descontrolado e atingiu dois postes. Um deles tombou e outro ficou com a estrutura danificada. A motocicleta e o veículo de passeio ficaram completamente destruídos.

Ainda segundo as autoridades, a perícia no local constatou que Rafael Thales seguia em uma velocidade muito além da permitida. Devido a isso, a motocicleta atingida foi arremessada a mais de 150 metros de distância de onde o impacto inicial ocorreu. O Corpo de Bombeiros esteve no local para dar apoio na situação. Além disso, a via teve que ser isolada durante algumas horas para a realização da manutenção nos postes e a perícia no local. Ainda não há informações oficiais sobre o que pode ter motivado o condutor do carro a trafegar acima do limite permitido. Exames serão realizados para esclarecer todas as coisas do acidente.