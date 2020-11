Motorista é flagrado com quase 1,4 kg de ouro ilegal durante fiscalização da PRF em Belterra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo (11), cerca de 1,4 quilos de ouro bruto em um carro particular, durante fiscalização no Km 945 da BR-163, no município de Belterra, oeste do Pará. O condutor do veículo, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante.

Segundo a PRF, após abordagem de um Toyota Hilux para verificação da documentação e dos itens de segurança obrigatórios, o motorista apresentou grande nervosismo e respostas inconsistentes aos policiais, o que levou à suspeita de uma possível irregularidade.

Dessa forma, foi iniciada a inspeção e de pronto os policiais encontraram cerca de 1.371,5 gramas de ouro bruto, dividiso em quatro volumes. Questionado, o condutor alegou ser proprietário de um garimpo e que o ouro não possuía documentação que pudesse comprovar que a extração foi realizada de forma lícita.

Além disso, foram encontrados cerca de R$ 4.900 em espécie com o motorista que também não soube explicar a origem do dinheiro. Os agentes federais conduziram o indivíduo preso para a Delegacia de Polícia Federal de Santarém.