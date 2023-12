Motorista é encontrado morto dentro de caminhão da Havan em loja no sudeste do Pará

Um homem identificado como Sidnei da Silva, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro do caminhão da loja de departamentos Havan, em Parauapebas, sudeste do Pará. O veículo estava estacionado, provavelmente aguardando para realizar a carga ou descarga de materiais. A situação ocorreu na manhã da última sexta-feira (15), conforme registrado pela Polícia Militar do município. Com informações do site Correio de Carajás.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recepcionados por Claudinei Silva Padilha, funcionário da loja, que informou que o médico do departamento municipal, Carlos Humberto Alves, já estava presente dentro do caminhão e havia confirmado o falecimento.

A reportagem solicitou nota para as polícias Civil e Militar, além da empresa mencionada na matéria, e aguarda retorno.