Tiroteio em área luxuosa de SP: saiba quem é o empresário morto após troca de tiros com policiais

Neste sábado, o empresário Rogério Saladino, de 56 anos, morreu após troca de tiros com policiais civis, no bairro Jardins, em São Paulo. A vítima era presidente do grupo Biofast e conhecido das colunas sociais pelos eventos que promovia com empresários e celebridades em Trancoso, no litoral sul da Bahia. Ele deixa esposa e um filho de 15 anos.

Entre as propriedades de Saladino também há uma residência no luxuoso condomínio Altos do Segredo, em Trancoso, onde costumava receber pessoas famosas em almoços, festas e jantares. O grupo Biofast, presidido por Saladino, conta com uma série de laboratórios de análises clínicas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais civis que faziam diligências na região teriam sido recebidos a tiros pelo empresário. A investigadora Milene Bagalho Estevam, de 39 anos, foi morta por Saladino, de acordo com informações da SSP. Um colega dela reagiu, acertou o empresário e um funcionário da casa, que também morreu.

A SSP afirma que quatro armas envolvidas na ocorrência — duas dos policiais civis e duas do empresário — foram apreendidas. Ainda conforme as informações divulgadas pela pasta, havia porções de drogas na casa. A SSP garante também que o empresário tinha passagens por homicídios, lesão corporal e crime ambiental.