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Polícia

Motorista com sinais de embriaguez é preso após fugir de acidente, em Castanhal

Condutor abandonou motociclistas feridos e foi localizado pela PM durante buscas na área; vítimas foram levadas à UPA

O Liberal
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Motorista com sinais de embriaguez é preso após fugir de acidente, em Castanhal. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Alexandre Félix da Silva foi preso na tarde de domingo (22), em Castanhal, nordeste do Pará, após se envolver em um acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, nas proximidades da rua Barão do Rio Branco, em frente ao Sales Jardim. O suspeito conduzia um veículo Hyundai HB20 preto quando colidiu com uma motocicleta Honda Titan azul, deixando duas pessoas feridas.

Após o impacto, o motorista deixou o local do acidente, o que levou uma guarnição do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME) a iniciar diligências na tentativa de localizá-lo. Durante as buscas, o veículo foi encontrado e o condutor abordado.

Segundo os policiais, Alexandre apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, como odor de álcool, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Já na unidade, recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde delas não foi divulgado.

O carro envolvido no acidente foi apreendido e encaminhado ao pátio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran). A motocicleta foi entregue a um familiar de uma das vítimas.

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