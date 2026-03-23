Motorista com sinais de embriaguez é preso após fugir de acidente, em Castanhal

Um homem identificado como Alexandre Félix da Silva foi preso na tarde de domingo (22), em Castanhal, nordeste do Pará, após se envolver em um acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, nas proximidades da rua Barão do Rio Branco, em frente ao Sales Jardim. O suspeito conduzia um veículo Hyundai HB20 preto quando colidiu com uma motocicleta Honda Titan azul, deixando duas pessoas feridas.

Após o impacto, o motorista deixou o local do acidente, o que levou uma guarnição do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME) a iniciar diligências na tentativa de localizá-lo. Durante as buscas, o veículo foi encontrado e o condutor abordado.

Segundo os policiais, Alexandre apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, como odor de álcool, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Já na unidade, recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde delas não foi divulgado.

O carro envolvido no acidente foi apreendido e encaminhado ao pátio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran). A motocicleta foi entregue a um familiar de uma das vítimas.