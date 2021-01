Motoqueiro morre após se chocar com cavalos na PA-275

O acidente fatal ocorreu na PA-275, na altura do município de Eldorado dos Carajás, na região do sudeste do Pará. A vítima não teve o nome divulgado, e se chocou com um dos cavalos que, de repente, surgiram soltos na rodovia, sem que o jovem de 23 anos pudesse desviar a tempo dos animais. O rapaz ficou gravemente ferido e morreu no meio da pista, na noite desta terça-feira (26).

A PA-275 está localizada na região sudeste do estado, e interliga municípios como Eldorado do Carajás, Curionópolis e Parauapebas. Moradores da região afirmam ser comum animais, como cavalos e gados, de fazendas próximas, ficarem soltos e avançarem para a rodovia, provocando acidentes na área, sem que os donos tomem providências.

Nesta quarta-feira (27), mais um rapaz se acidentou gravemente depois de bater em cavalos na via. Nas redes sociais locais, circulam vídeos flagrando animais soltos pela PA-275.