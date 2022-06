Motoqueiro mata homem a tiros no meio da rua em Nova Ipixuna

Luciano da Silva Gomes, de 37 anos, foi assassinado, no início da manhã desta quinta-feira (2), por volta de 6h, na rua Taquari esquina com rua Jacira Silva, no bairro Nova Canaã, em Nova Ipixuna do Pará, município no nordeste do estado. O homicida estava em uma motocicleta. Ninguém foi preso. Com informações do site Debate Carajás.

Como o crime foi no meio da rua, logo que a Polícia Militar chegou ao local foi informada por transeuntes sobre o proprietário da motocicleta. Os policiais conseguiram identificá-lo e prendê-lo, no entanto, a PM informou que ele negou a autoria do crime e acabou dizendo quem era, de fato, o homem que estava na moto e atirou contra Luciano.

A PM fez rondas e buscou informações, mas não divulgou informações sobre a prisão de suspeitos.

Sobre a morte na via pública

Luciano sofreu os disparos na calçada da própria residência e ali mesmo caiu morto. Nas redes sociais, algumas pessoas especularam que a morte teria ligação com o tráfico de drogas, contudo, a Polícia Civil de Nova Ipixuna não confirmou essa hipótese.

Quem passava pela rua no momento da agressão a Luciano, informou à PM que não houve tempo de ele escapar. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, município já no sudeste do Pará, e a cerca de 35 km de Nova Ipixuna, removeu o corpo para perícia médica.