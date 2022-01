Motoqueiro é atropelado por caminhonete em Belém: 'Tentou me matar'

As imagens registradas por câmeras de vigilância são fortes. Nelas, o advogado Luiz Felipe Loio, de 32 anos, foi violentamente arremessado da motocicleta por uma caminhonete S10, que fez a ultrapassagem e o derrubou com a lateral do veículo. O fato aconteceu na travessa Lomas Valentinas, no trecho entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, por volta das 18 horas da última sexta-feira (21).

"Eu acho que o cara tentou me matar, não teve motivo", conta Loio. "Ele foi me ultrapassar e me bateu com a lateral do carro, jogou o carro pra cima de mim pra me derrubar mesmo. Eu poderia ter morrido".

O condutor da caminhonete se evadiu sem prestar socorro à vítima. Por sorte, o motociclista não foi atropelado por veículos que vinham atrás, pois eles frearam. "Foi tão rápido. Ele me bateu e fugiu. Não socorreu".

O advogado foi socorrido por moradores e lojistas do perímetro. Ele sofreu escoriações em várias partes do corpo e foi levado ao hospital, onde foi submetido a exames e liberado para casa. Luiz Felipe Loio usava capacete. "Não quebrei nenhum osso, mas estou machucado por todo o corpo, com o pulso inchado e usando muleta para me levantar", conta. A motocicleta ficou danificada no acidente.

O condutor da caminhonete ainda não foi identificado, mas testemunhas forneceram a placa do veículo. Pelo menos duas câmeras de vigilância registraram a colisão. O advogado se prepara para registrar o boletim de ocorrência numa delegacia, na próxima segunda-feira, 24, por tentativa de homicídio e omissão de socorro. Na ocasião, ele deverá ser submetido a exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML).