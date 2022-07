Moto colide com carro e motoqueiro é socorrido para UPA, em Paragominas 

O acidente entre um motociclista e um carro de passeio aconteceu, na tarde deste sábado (16), na avenida Teresina, no bairro Cidade Nova, no município de Paragominas, região sudeste do Pará. Com informações da página do Facebook Boletim de Ocorrências Paragominas.

O motoqueiro ficou ferido e foi socorrido por pessoas, que passavam na hora. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A batida causou certo congestionamento em vias próximas, mas o trânsito logo voltou ao normal, com a retirada dos veículos da via.

Não há informações sobre quem ou o quê teria causado o acidente, os nomes dos dois condutores também não foram divulgados. Nas redes sociais, moradores de Paragominas lamentaram o ocorrido e se mostraram preocupados com a alta incidência de acidentes de trânsito na cidade.

A moradora Camila Santos postou: "Meu Deus. Quanta tragédia. Essa semana houve um bem semelhante a esse, onde a esposa do meu primo perdeu o pé e ele quebrou a perna. Vamos nos atentar, pessoal. São vidas". Já a moradora Deijane Souza, afirmou: "Misericórdia, muito acidente, vamos pegar o volante, com.mas atenção, cuidado, observando, sempre, tanto de moto como de carro, temos que ser atencioso, cuidado, observar".