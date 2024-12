Motociclista por aplicativo é baleado durante assalto no Pará

Um motorista de aplicativo foi baleado durante um assalto na noite deste domingo (15), na rua Nova, no bairro Floresta, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo informações preliminares da polícia, o crime ocorreu quando a vítima atendeu a uma solicitação de corrida e foi surpreendida por um falso passageiro, que anunciou o assalto.

De acordo com testemunhas, o motorista tentou reagir à abordagem, mas acabou sendo alvejado com um tiro no ombro. Após o disparo, os criminosos fugiram levando a motocicleta da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro ao motociclista. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Santarém, onde segue sob cuidados médicos.

A Polícia Militar compareceu ao local para coletar informações e registrar a ocorrência. O caso foi encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que iniciou as investigações sobre o roubo e a tentativa de homicídio.

Até o momento, os suspeitos não foram localizados, e a polícia ainda não divulgou pistas sobre o paradeiro deles.