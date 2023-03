Motociclista morre em acidente no bairro da Marambaia; buraco na pista pode ter provocado colisão

Um motociclista morreu, no final da noite desta quinta-feira (23), no bairro da Marambaia, em Belém. Relatos de moradores da área apontam que ele teria perdido o controle da moto após passar por um buraco, na curva da avenida Dalva, perto da paróquia de São Jorge. O rapaz, identificado como Jonathan (e pelos apelidos de "Menor" e "Loirinho"), estava sem capacete e acabou colidindo com um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para socorrer Jonathan, mas não houve tempo de concluir o atendimento. Nas redes sociais, vários moradores da área apontam que a curva onde o motociclista morreu é conhecida por acidentes devido a problemas de sinalização e por buracos no asfalto. Outros acidentes fatais já ocorreram também na mesma área.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Semob e com a Sesan para falar sobre a segurança do trânsito na área e sobre a manutenção do asfalto.