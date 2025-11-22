Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre e moto pega fogo após colisão com caminhão em Alenquer

O acidente foi registrado na manhã de sábado (22), próximo ao portal de entrada e saída do município

O Liberal
fonte

Motociclista morre e moto pega fogo após colisão com caminhão em Alenquer. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado como Alan Silva Sampaio morreu após a motocicleta que conduzia colidir com um caminhão na PA-427, em Alenquer, oeste do Pará, neste sábado (22). O acidente ocorreu próximo ao portal de entrada e saída do município, quando a moto atingiu a traseira do caminhão, que saía de um estabelecimento.

Segundo testemunhas, tudo ocorreu na estrada conhecida como Paes de Carvalho. O caminhão fazia uma manobra para entrar na rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e caiu na pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motocicleta pegou fogo e ficou completamente destruída.

Segundo a Polícia Militar, Alan teve graves lesões na região da cabeça devido à colisão e ao impacto na pista. Não há mais detalhes sobre o que realmente causou o acidente. As circunstâncias devem ser investigadas pela Polícia Civil. O condutor do caminhão teria relatado a pessoas na área que saiu de uma loja e atravessou a rua. No entanto, quando já estava em sua via, sentiu o impacto da colisão da moto. Moradores das proximidades usaram extintores de incêndio para apagar as chamas. O motociclista ainda foi atingido pelo fogo e teve parte da roupa e pele queimadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente que vitimou Alan Silva Sampaio são apuradas pela Delegacia de Alenquer. "O motorista do caminhão fugiu do local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente de trânsito

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

24.11.25 13h53

HOMICÍDIO

Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

O crime ocorreu na noite de domingo (23), no bairro Centro

24.11.25 11h58

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

PRESOS

Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

A ação policial que resultou na prisão dos suspeitos ocorreu no bairro da Paz

24.11.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda