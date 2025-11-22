Motociclista morre e moto pega fogo após colisão com caminhão em Alenquer

Um motociclista identificado como Alan Silva Sampaio morreu após a motocicleta que conduzia colidir com um caminhão na PA-427, em Alenquer, oeste do Pará, neste sábado (22). O acidente ocorreu próximo ao portal de entrada e saída do município, quando a moto atingiu a traseira do caminhão, que saía de um estabelecimento.

Segundo testemunhas, tudo ocorreu na estrada conhecida como Paes de Carvalho. O caminhão fazia uma manobra para entrar na rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e caiu na pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motocicleta pegou fogo e ficou completamente destruída.

Segundo a Polícia Militar, Alan teve graves lesões na região da cabeça devido à colisão e ao impacto na pista. Não há mais detalhes sobre o que realmente causou o acidente. As circunstâncias devem ser investigadas pela Polícia Civil. O condutor do caminhão teria relatado a pessoas na área que saiu de uma loja e atravessou a rua. No entanto, quando já estava em sua via, sentiu o impacto da colisão da moto. Moradores das proximidades usaram extintores de incêndio para apagar as chamas. O motociclista ainda foi atingido pelo fogo e teve parte da roupa e pele queimadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente que vitimou Alan Silva Sampaio são apuradas pela Delegacia de Alenquer. "O motorista do caminhão fugiu do local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.