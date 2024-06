Motociclista morre após colidir com vaca na BR-230, em Uruará

Hudson Alves do Carmo, de 21 anos, morreu após a moto em que trafegava colidir com uma vaca, na BR-230, trecho que fica no município de Uruará, no sudoeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na noite de quinta-feira (27/06), quando o motociclista foi surpreendido com o animal caminhando pela via.

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu por volta de 22h. O trecho onde a colisão foi registrada fica próximo a uma ponte. Populares que passavam pelo local da colisão ainda tentaram ajudar o motociclista e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Hudson foi levado para o Hospital de Uruará, onde deu entrada em estado grave. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Ainda não há mais informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente ou sobre como a vaca acabou indo parar no local. No local onde o acidente ocorreu, pessoas relataram que havia cerca de outras 10 vacas soltas. A Polícia Militar esteve no local para dar apoio aos socorristas. Não há informação se o dono dos bovinos foi localizado.