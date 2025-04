Motociclista morre após cair de elevado na avenida Júlio César e ser arrastado por ônibus em Belém

Um motociclista ainda não identificado morreu na noite deste sábado (5) após cair do elevado Daniel Berg, na avenida Júlio César com a avenida Centenário, em Belém, e ser atingido por um ônibus instantes depois da queda. O acidente ocorreu por volta das 23h. Segundo informações preliminares, o condutor perdeu o controle da motocicleta antes de despencar do viaduto e ser arrastado pelo coletivo após a queda.

No momento do acidente, a vítima colidiu contra a mureta de proteção e depois foi ao chão. Relatos iniciais apontam, ainda, que o motorista perdeu o controle da direção, mas não há informações oficiais do que teria motivado o acidente.

Em nota, a Polícia Civil informa que a vítima, ainda não identificada, trafegava em uma motocicleta quando caiu do elevado Daniel Berg e foi atropelado pelo ônibus. "A vítima morreu no local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", detalha o comunicado da PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.