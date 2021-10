Motociclista morre ao se envolver em acidente na PA-150, em Tailândia

O pedreiro Jean Oliveira Gomes, de 37 anos, morreu após se envolver em um acidente de moto, na noite deste sábado (16), no perímetro urbano da PA-150, em Tailândia, nordeste paraense. A colisão ocorreu próximo ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME), onde vários outros acidentes fatais já foram registrados.

De acordo com relatos de testemunhas, Jean estaria pilotando sua motocicleta para buscar um ajudante, quando foi atingido por um casal possivelmente embriagado, que também estaria de moto.

No momento do acidente, nenhum dos envolvidos usava capacete. A Polícia Militar e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Jean foi socorrido e levado para o Hospital Geral da Tailândia (HGT), mas não resistiu aos ferimentos e morreu, ainda na unidade de saúde.

Não há informações sobre o estado de saúde do casal. O acidente chamou atenção de muitos curiosos, que se aproximaram do local onde estavam os destroços das motocicletas, assim como as marcas de sangue dos três envolvidos na colisão.