Motociclista morre ao colidir com carreta na BR-316, em Marituba

Um motociclista identificado somente pelo prenome Marcelo morreu ao se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (12), na BR-316, trecho que faz parte do município de Marituba, grande Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima colidiu com a traseira de uma carreta e morreu na hora.

A Polícia Militar informou que o acidente foi registrado por volta de 2h da madrugada, próximo a um posto de combustíveis. O caminhão estaria parado ajudando um outro carro que apresentava problemas mecânicos, quando a vítima colidiu com a traseira do veículo maior. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Vídeos feitos por testemunhas mostram a moto com a parte frontal completamente destruída e sem o pneu da frente, que saiu devido ao grande impacto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi chamada por populares, mas quando os socorristas chegaram ao local apenas constataram o óbito da vítima. Familiares do motociclista estiveram no local momentos após o acidente.

Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) esteve no local para auxiliar no fluxo do trânsito na área. Testemunhas acionaram a PM, que também informou o caso para a Polícia Científica, que realizou os primeiros levantamentos sobre o acidente na área e removeu o corpo de Marcelo.

Em nota, o Detran informou que equipes de fiscalização orientaram o fluxo de veículos até a retirada do caminhão e da motocicleta envolvidos no acidente fatal. O motorista do caminhão fez teste de alcoolemia, que deu negativo, e foi encaminhado para delegacia.