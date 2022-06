Motociclista morre ao bater em caçamba na PA-279

​O motociclista, identificado como Luiz Carlos da Mota Miranda, de idade desconhecida, morreu, durante um grave acidente de trânsito ocorrido, na noite do último domingo (5), na rodovia estadual PA-279, próximo ao Parque Ambiental do Caiteté, na cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

Testemunhas relataram que Luiz pilotava uma motocicleta, modelo Honda Bros, placa de Rio Maria, no sul do Pará, e acabou batendo na traseira de uma caçamba, estacionado às margens da pista da PA-279. Não se sabe exatamente o que pode ter provocado o acidente. Não foram informados detalhes como, por exemplo, se Luiz apresentava sinais de embriaguez, se a caçamba estava estacionada de maneira irregular ou se o trecho era mal iluminado.

Com a violência da batida, o motociclista morreu na hora, sem chances de ser socorrido. O corpo dele foi levado ao necrotério do Hospital Santa Lúcia, em Ourilândia do Norte, onde ficou à disposição de familiares para reconhecimento e realização de velório.