Motociclista gira no ar e morre ao ser atingido por carro

Um motociclista morreu ao ser atingido por um carro que vinha na contramão, na Avenida 85, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o motorista, de 24 anos, declarou que dormiu no volante. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (23) e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do G1 Nacional.

Conforme a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima tinha 35 anos e estava indo para o trabalho quando sofreu o acidente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. O vídeo do acidente registra a batida dos dois veículos e o momento em que o carro arrasta a moto até a calçada.

De acordo com a polícia, o homem que dirigia o Nissan-Tiida se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para teste de embriaguez e será preso caso o resultado seja positivo.