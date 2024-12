Motociclista é morto a tiros ao buscar esposa no trabalho em Belém

Um homem identificado como Alex de Oliveira Silva, de 31 anos, foi assassinado a tiros ao buscar a companheira no trabalho, na noite de quarta-feira (18/12), no bairro do Telégrafo, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima estaria de moto e parou em um semáforo quando foi alvejada por dois suspeitos que também ocupavam uma motocicleta. A mulher, que estava com a vítima, não ficou ferida. A Polícia Civil investiga o caso.

“Equipes da Seccional da Sacramenta trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Alex de Oliveira Silva, 31 anos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”, informaram.

Conforme as informações policiais, o crime ocorreu por volta de 23h. Alex conduzia uma motocicleta vermelha e a mulher estava na garupa. A vítima já estaria sendo seguida e, quando parou no semáforo, foi alvejada com ao menos três tiros na cabeça. A vítima e a mulher caíram da moto. Os suspeitos fugiram do local. Pessoas que estavam na área ainda tentaram socorrer Alex, mas ele não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e informou o caso para a Polícia Civil. A cena do crime foi periciada e o corpo de Alex foi removido pela Polícia Científica. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime ou quem seriam os executores.